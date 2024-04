Ashes

Courtesy Leon Kohle

Le Charbon a fini de brûler

T’aimes bien quand je te parle en francais

Un goût de citron reste sur nos lèvres

Troi nuits de suite j'espère que tu vas pas te lasser

Ah, t’aurais envie de rester?

Ici

Jusqu'à demain encore

You make it hard to leave in the morning

The lazy kisses I could do them all day

Your lips seemed to have been made for mine

Why else do they fit so perfectly?

Why is my body melting into yours every time we lie down

Like magnets

Is this perfect timing or an awful one?

Only time will tell

This article originally appeared in Volume 44, Issue 13, published April 2, 2024.